Eduardo Costa é detonado após dizer que quer pegar coronavírus: 'imunizar meu corpo'

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Eduardo Costa deu declarações polêmicas sobre a pademia durante uma entrevista ao programa do SBT, Fofocalizando, nesta segunda-feira (30).

O sertanejo afirmou que gostaria de contrair o covid-19. "Eu quero pegar esse coronavírus, porque preciso imunizar o meu corpo", disse. E continuou. "Para eu imunizar meu corpo, preciso pegar o vírus para o meu corpo criar anticorpos. Para eu ficar livre disso, porque se eu ficar em casa lavando a mão com álcool e sabonete...".

Para completar o cantor disse ser favorável ao fim da quarentena e que as pessoas mais jovens precisam voltar a trabalhar. "Nós temos que proteger aqueles que são mais velhos. E nós temos que sair para trabalhar porque as contas estão vencendo", concluiu.

Nas redes sociais o músico foi bombardeado pelos internautas. 'O @eduardocosta falando que quer pega corona vírus milhares de pessoas morrendo no mundo', criticou um seguidor. 'É fácil, nas sais ruas tendo contato com todo mundo. Foge aí do concerto da tua mansão e vai ter contato com as pessoas normais, quem sabe assim você não realiza seu sonho', atacou o outro.

O número de mortos pela doença no país chegou a 167.