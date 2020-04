Com coronavírus, Mumuzinho respira com ajuda de oxigênio

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

O cantor Mumuzinho está internado com coronavírus e está respirando com ajuda de oxigênio.

Mumuzinho teve pneumonia por conta da Covid-19 e preciso do oxigênio por conta do cansaço. “O cantor segue internado por conta da febre que vai e volta. Os médicos falam que é normal. Ele está em quarto normal. Não está no respirador, mas sim no oxigênio. Agora ele não se sente tão cansado”, informou a assessoria.