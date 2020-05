Após furar quarentena, MC Kevin é diagnosticado com coronavírus

Coronavírus x política e poder

O funkeiro MC Kevin foi diagnosticado com o novo coronavírus depois de ter furado a quarentena. Ele anunciou no Instagram aos seus fãs através do Instagram, e afirmou ter feito o teste em um drive-thru sanitário.

"Cheguei em casa, fiz o teste que tive que fazer, em torno de 48 horas sai o resultado. Vou ficar isolado no meu quarto quietinho, nada melhor do que tirar nossas dúvidas. Quem não fez o teste eu recomendo porque você vai saber se tem alguma coisa ou não, já que tá com o ponto de interrogação na mente, já tira ele. Obrigadão pelo carinho", contou ele na rede social.

Antes de MC Kevin revelar o resultado do exame, ele postou alguns stories no Instagram em que aparece saindo de casa com um amigo. Depois do resultado, o cantor apagou os vídeos.