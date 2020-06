Dicas surpreendentes para uso do creme dental como material de limpeza

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

O creme dental é um forte aliado no combate ao mau hálito das pessoas, além de prevenir as famosas cáries. Mas não é só isso, confira algumas dicas que o site UOL preparou sobre o uso do creme dental;

1. Limpar paredes

Os seus filhos fizeram desenhos nas paredes com lápis de cera? Não se preocupe — a pasta dos dentes ajudará a limpar.

2. Removedor de esmalte

Misture com água e limão e terá um removedor de verniz eficaz!

3. Remover raspões do calçado -

Pode usar pasta dos dentes para remover raspões de calçado de couro. Esfregue um pouco com um pano macio e pronto.

4. Óculos embaciados -

A pasta dos dentes é uma solução rápida para evitar que os óculos de natação embaciem. Revista-os com pasta dos dentes e depois enxagúe-os.

5. Limpar a pia do banheiro

A pasta dos dentes é perfeita para eliminar resíduos de sabão e também é um ótimo desodorizante.