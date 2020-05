Segundo caso de Covid-19 em detento é confirmado no Amazonas

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM – Um detento da Unidade Prisional de Parintins testou positivo para Covid-19, nesta sexta-feira (01). Esse é o segundo caso em unidade prisional, no Amazonas.

O estado de saúde dele é considerado estável. O interno começou a apresentar os sintomas na última quarta-feira (29). Ele foi levado à unidade de saúde por duas vezes e liberado em seguida. No segundo atendimento, o médico solicitou o teste rápido para o novo coronavírus, o qual foi realizado hoje.

A direção da unidade isolou o interno infectado com o vírus logo após as primeiras manifestações da doença. Ele dividia a cela com apenas um interno, que não apresentou nenhum sintoma até o momento, mas também foi isolado.