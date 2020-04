Recuperada do coronavírus, jornalista Heloisa Torres desabafa sobre doença: 'Eu rezei, pedi a Deus'

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

A jornalista Heloísa Torres, da TV Globo, desabafou em suas redes sociais após ter se recuperado do novo coronavírus. Ela ficou internada por cinco dias e deve continuar afastada da emissora por tempo indeterminado.

"Eu me agarrei as forças que eu ainda tinha, rezei, pedi a Deus e a Nossa Senhora que me dessem forças e coragem para eu continuar", afirmou a jornalista. Ao sentir os primeiros sintomas, Heloisa contou que fez o teste de Covid-19 que deu negativo. "Os sintomas persistiram e eu comecei a sentir muita dor no peito e eu fui parar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, estava com pneumonia nos dois pulmões e o outro exame deu positivo", contou ela.

Segundo o colunista Léo Dias, Heloisa Torres foi contaminada antes das medidas de isolamentos determinadas pelo Governo do Distrito Federal.