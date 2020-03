Famosos se manifestam nas redes sociais após pronunciamento de Bolsonaro: 'Ele não'

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Depois do pronunciamento na TV do Presidente Jair Bolsonaro, na noite desta terça-feira (24), muitos famosos se revoltaram e classificaram o discurso como “desastroso” e “irresponsável”.

Segundo o Sistema Globo, o presidente criticou as medidas dos governadores para conter a pandemia do novo coronavírus, além de culpar a imprensa por “causar histeria” no país com a ampla divulgação dos casos confirmados e mortes causadas pelos vírus. As palavras de Bolsonaro dividiu opiniões nas redes sociais. O discurso ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Artistas como Monica Iozzi, Alinne Moraes, Fabíula Nascimento e outros famosos se manifestaram em seus perfis na internet. O cantor Netinho foi um dos poucos que foi favorável ao pronunciamento.

Veja os posts dos famosos: