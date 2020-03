Em combate ao coronavírus, Xuxa vai doar R$ 1 milhão ao SUS, diz colunista

O dia de amanhã com o Covid -19

A 'rainha dos baixinhos', Xuxa Meneghel, anunciou que vai doar R$ 1 milhão para o Sistema Único de Saúde (SUS) com destinação a pacientes infectados pelo novo coronavírus, segundo colunista Flavio Ricco.

Não é a primeira vez que Xuxa ajuda as pessoas através de doações. Em 2010, após deslizamento de terra no Rio de Janeiro, a apresentadora da Record doou 19 toneladas de alimentos e materiais de higiene pessoal para vítimas do desastre.

Atualmente, ela comanda o reality musical "The Four" da Record.