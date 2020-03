De quarentena por coronavírus, marido de Kelly Key revela: 'Ela quer direto'

Brasil acorda da hipnose do falso mito

De quarentena, o marido da cantora Kelly Key, Mico Freitas fez uma revelação sobre a vida sexual do casal, em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (18).

“Eu estou bem, mas com esse negócio de quarentena ‘Maria’ Kelly está me usando muito, ela quer fazer amor direto”, disse ele. Ao brincar com a situação, Mico aconselha: “Muita força nessa hora e a minha dica é: ‘Andem com pijamas rasgados, roupas feias’, para ver se vocês não são atacados como eu estou sendo”.

Kelly Key e Mico Freitas estão juntos desde 2004 e são pais de Jaime Vitor, de 15 anos, e Artur, de 3.