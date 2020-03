Coronavírus faz Neymar voltar ao Brasil

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Neymar Jr. deixou a sua mansão na França e está de volta ao Brasil, após o governo francês anunciar guerra à pandemia de coronavírus. A assessoria do jogador confirmou à Folha de São Paulo as informações que a princípio foram divulgadas pelos jornais L'Equipe e Le Parisien.

A medida mais recente de Emmanuel Macron foi restringir a circulação de pessoas nas ruas, com fiscalização e infrações caso o protocolo seja quebrado.

Nas redes sociais, Neymar alertou os seguidores ao compartilhar uma campanha para a prevenção do coronavírus: "Não é o vírus que circula, são as pessoas. Sigam as recomendações", escreveu ele, que compartilhou a mensagem em inglês e francês. O Instituto Neymar Jr. também passou a praticar a conscientização sobre a pandemia nas rede sociais.

Além de Neymar, o jogador Thiago Silva, que também atua no PSG, voltou ao Brasil, e o zagueiro do time, Mitchel Bakker, voltou a Holanda, seu país de origem.

Durante o período de suspensão dos campeonato, os jogadores devem cumprir uma cartilha de treinos do Paris Saint-Germain.