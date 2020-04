Cantor Mumuzinho está com coronavírus e pede orações aos fãs

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

O cantor Mumuzinho foi diagnosticado com coronavírus e está internado em um hospital no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24). Além do vírus, o pagodeiro apresentou quadro de pneumonia.

Nas redes sociais, Mumuzinho gravou alguns stories e agradeceu as mensagens de apoio e carinho. “(Passando) Só para agradecer as mensagens de carinho, dos fãs, imprensa, família… Vou ficar bem ta bom gente?”, disse o cantor em um dos vídeos. Para finalizar, ele pediu orações aos fãs. “Orem por mim. Estou sendo medicado aqui, da Covid-19 e a pneumonia. Continuem orando por mim tá bom? Se cuidem”.