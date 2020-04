Após 10 dias internado, marido de Luisa Mell se recupera do coronavírus

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

O marido da ativista Luisa Mell, Gilberto Zaborowsky, recebeu alta após ficar 10 dias internado. O casal foi diagnosticado com coronavírus, mas a ativista conseguiu se recuperar em casa, já Gilberto teve um quadro grave de pneumonia.

Gilberto voltou para casa mas vai continuar fazendo fisioterapia do pulmão, ele chegou a ter 80% do orgão comprometido, segundo o site UOL. Luisa Mell disse que é contra o posicionamento do presidente em relação ao coronavírus.

"Eu não ligo se me xingarem, eu quero que as pessoas acordem. O Bolsonaro também tira minha saúde, eu não consigo lidar com essa cegueira. Eu sei da gravidade e da seriedade disso tudo, todos esses dias foram muito transformadores", diz, com a voz emocionada. "Meu marido no hospital e ele falando sobre o histórico de atleta. Aquele momento foi muito doloroso. Eu senti na pele [os efeitos da doença]; foi um desrespeito muito grande."