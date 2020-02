Para evitar prisão, homem tenta esconder drogas na casa da vizinha em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de 23 e 40 anos foram presos por tráfico na madrugada desse sábado (15), no beco Santa Rita, no bairro Coroado 1, na Zona Leste. Um deles teria tentado esconder as drogas na casa de uma vizinha.

Segundo a polícia, era por volta das 2h, quando agentes faziam ronda na área e surpreenderam o jovem de 23 anos vendendo o material. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito, adentrou a residência de uma senhora e tentou camuflar as porções, mas foi preso em flagrante.

No mesmo local, o mesmo local outro homem de 40 anos também foi encontrado com duas porções médias de oxi e a quantia de R$ 129 em espécie. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.