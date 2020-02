Homem que guardava moto roubada por R$ 200 é preso em Manaus

Um homem de 19 anos foi preso no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus, ao ter sido flagrado pela polícia guardando uma moto que havia sido roubada. Para a polícia, o suspeito contou que havia recebido uma quantia em dinheiro apenas para guardar o veículo.

A prisão foi feita na manhã de quarta-feira (5), pela equipe de investigação do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que chegou até o suspeito depois que uma mulher de 25 anos procurou a delegacia para denunciar que a motocicleta dela havia sido roubada, quando a mesma estava em um posto de combustíveis. Na ocasião do crime, três homens saíram de um veículo e, utilizando uma arma de fogo, roubaram a renda do posto, além da moto dela.

No momento da abordagem, jovem teria confessado que recebeu R$ 200,00 para guardar a moto. Entretanto, o suspeito negou que tenha participado do roubo. As investigações em torno do caso continuarão, até que as circunstâncias do crime sejam esclarecidas e que os três envolvidos no roubo sejam identificados e presos.