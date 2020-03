Família desesperada pede ajuda para encontrar idoso que saiu para pescar e não voltou em Manaus

Prestes as completar 4 meses desde que Ademir Maciel dos Santos, de 64 anos, desapareceu depois que foi ao um flutuante, familiares do idoso exigem respostas das autoridades de responsáveis por investigação no Amazonas.

Segundo a família, Ademir foi visto pela última por eles vez no bairro do Coroado quando teria pegado uma carona ido para um flutuante no bairro Colônia Antônio Aleixo para uma pescaria. Ainda segundo a família, dois homens que foram vistos com ele saindo de canoa, contaram a polícia que ele teria morrido afogado.

O corpo nunca foi encontrado e versões diferentes foram dadas sobre o afogamento do idoso.

Familiares pedem que qualquer informação sobre o idoso sejam repassadas à polícia ou para a própria família, no telefone 99222-3127.