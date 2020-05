MC Loma tenta trollar cunhado e muda nome para ‘Cornão de Maraca’ no Instagram

O gemido da cama no confinamento

MC Loma foi inventar de trollar o amigo e acabou se dando mal! pic.twitter.com/MS6XpabNhb — Cereja Negra (@blogcerejanegra) May 22, 2020

MC Loma se deu mal ao tentar trollar o cunhado nessa madrugada e acabou mudando o nome para ‘Cornão de Maraca’, no Instagram.

“Eu vi um vídeo no TikTok que terei como mudar o nome do usuário lá pelo seu Instagram. Eu fui fazer no meu e agora meu Instagram tá assim”, disse ela mostrando o nome “Cornão de Maraca”.

“Eu tô desesperada de verdade e eu só posso mudar aqui há 15 dias. Ai quando o povo for me procurar, for conversar comigo e vai tá lá: O Cornão de Maraca. Como que eu vou explicar pra pessoa?”, disse.