Vagner Love rescinde contrato com o Corinthians

Os mascarados

O atacante Vagner Love rescindiu o contrato com o Corinthians e não é mais jogador do Timão.

O clube anunciou a saída do jogador em comunicado nesta sexta-feira (5). Vagner recebeu uma proposta de um clube na Rússia.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que rescindiu nesta sexta-feira, 5, o contrato com o atacante Vagner Love. A ruptura do vínculo, que terminaria no fim de 2020, se deu amigavelmente, pelo fato de o atleta ter aceitado uma oferta de transferência. Dessa forma, o Clube não terá mais que arcar com os custos do restante do contrato, que iria até o fim da temporada”, informaram.