Após vice do Mundial de Clubes, Corinthians provoca Flamengo em rede social

Último clube sul-americano a conquistar o Mundial, o Corinthians publicou em sua conta no Twitter o meme do 'Jhon Travolta confuso' com o seguinte texto: 'Não jogamos hoje, mas chegamos a estar nos TT's Brasil. Alguém sabe o por quê?', questionou o clube do Parque São Jorge.

Segundo o IG, na publicação, os corintianos responderam com imagens da conquista do Timão no Mundial de Clubes de 2012, quando a equipe comandada por Tite bateu o Liverpool, por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero, além de outros memes e provocações aos flamenguistas.