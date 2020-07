Prefeito de Seul, capital da Coréia do Sul, é encontrado morto

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

O prefeito de Seul, capital da Coréia do Sul, foi encontrado morto nesta quinta-feira (9) após buscas realizadas pela polícia local. Park Won-soon, de 64 anos, foi localizado perto do Monte Bugak, na região norte de Seul. A filha do prefeito acionou as autoridades policiais após o pai deixar uma mensagem “como testamento”.

Informações dão conta de que Park havia deixado a sua residência oficial por volta de 10h40, com um chapéu preto e uma mochila, antes de sair ele cancelou um encontro agendado que seria realizado pela manhã. A filha comunicou o desaparecimento dele a polícia por volta das 17h17 (5h17 de Brasília).

Park Won-soon era um forte nome para as eleições presidenciais da Coréia do Sul em 2022.

Acusado de assédio

Na última quarta-feira (8), de acordo com o “New York Times”, o prefeito de Seul foi alvo de denúncias de assédio sexual contra uma secretária, algo que estaria acontecendo desde 2017. A informação foi veiculada por duas redes de TV coreanas. As emissoras afirmaram que o processo havia sido confirmado pela polícia local, mas não há pronunciamento oficial da polícia coreano sobre o assunto.