Vídeo: Coreia do Norte explode escritório de relações com a Coreia do Sul

O poder dos maus

Coreia do Sul divulgou vídeo do ataque norte-coreano que destruiu o escritório de cooperação com a Coreia do Norte pic.twitter.com/cpzvt2VI0h — Lucas Rohan (@lucasrohan) June 16, 2020

Imagens mostram o momento em que a Coreia do Norte explode o escritório de relações com a Coreia do Sul nesta terça-feira (16), na cidade fronteiriça de Kaesong.

O escritório, que estava fechado desde janeiro por conta da pandemia do novo coronavírus, foi criado em 2018 para diminuir a tensão entre as duas Coreias. No local trabalhavam ao menos 20 pessoas em salas separadas para Norte e Sul.