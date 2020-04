Ditador norte-coreano Kim Jong-un está em estado grave, diz CNN

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

O ditador Norte, Kim Jong-un estaria em estado grave após ser submetido a uma cirurgia, informou um oficial da Casa Branca para a TV norte-americana CNN na noite desta segunda-feira (20).

Segundo a CNN, os Estados Unidos estariam monitorando a situação do líder norte-coreano. Não há informações sobre o tipo de cirurgia a que Kim teria sido submetido.

Segundo o site Globo, as especulações sobre o estado de saúde de Kim começou após ele não participar das festividades de 15 de abril, aniversário do avô dele, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte morto em 1994.

À época, chegou-se a especular que Kim tomava medidas de precaução contra o novo coronavírus. O regime norte-coreano não divulga se há ou não casos de Covid-19 no país.