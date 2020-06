A cor da língua pode indicar doença cardíaca, aponta pesquisa

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Bactérias presentes na língua podem ajudar no diagnóstico de doenças que afetam o coração, de acordo com o site UOL baseado em uma pesquisa publicada pela organização European Society of Cardiology. Para descobrir se a pessoa tem insuficiência cardíaca, é necessário analisar a cor da língua.

Línguas normais apresentam um tom vermelho pálido com um revestimento branco igualmente pálido. Em pacientes em que o coração não consegue bombear sangue, a cor na língua fica mais em um tom de vermelho mais intenso com um revestimento amarelo e a sua aparência muda à medida que a doença progride.

Cerca de 70 pessoas foram examinadas, do total, apenas 28 eram saudáveis. 42 pessoas sofriam da condição coronária. Ainda de acordo com o site, os pacientes que apresentaram problemas no coração tinham os mesmos microrganismos no revestimento da língua.

Os estudiosos alertam para a necessidade de mais pesquisas para avançar no diagnóstico mais rápido e seguro.