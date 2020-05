Mojito: veja como preparar drink em casa

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Para garantir a diversão durante as lives do fim de semana, que tal aprender a preparar um 'mojito'? O drink tem origem cubana e é super fácil de fazer. É importante lembrar que em meio a pandemia do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o distanciamento social como forma de conter a proliferação do vírus, então o melhor é preparar o drink e curtir o fim de semana sem aglomerações.

Confira a receita:

1/2 copo de água com gás ou soda (mais ou menos 100ml)

1 dose de rum branco

1 colher de sopa de açúcar

10 folhas de hortelã

Gelo picado

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Junte o suco de limão, ½ copo de água com gás, 1 ramo de hortelã (amasse muito bem o hortelã) e também o gelo picado. Depois coloque o rum. Mexa muito bem tudo e coloque num copo com uma rodela de limão para decorar.