Neymar improvisa com passe 'de bunda' e surpreende torcedores; vídeo

O nome de Neymar Jr. subiu aos trending topics mais uma vez, nesta quarta-feira (22) mas não é por conta de nenhuma polêmica. O jogador brilhou durante a partida do PSG contra o Reims.

O TOQUE DO NEYMAR KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/HJ79HQJxyr — Leozimᶜʳᶠ (@crfleozim) January 22, 2020

O jogador foi destaque na vitória por 3 a 0 do Paris Saint-German na semifinal da Copa da Liga Francesa, e ainda surpreendeu os torcedores ao dar um passe "de bunda". No mínimo criativo, não é?! Nas redes sociais, o passe foi muito comentado, com internautas rindo da situação mas elogiando o atleta pelo bom desempenho.

"O Neymar é aquele estilo de gênio maluco", "E esse passe do Neymar? Dá pra dizer que foi cagada.", "Tem que ter um leilão pelo cérebro desse cara depois que ele morrer, não é possível que tenha tanto repertório gravado. Neymar voa y voa", "Neymar tá voando tanto que até passe de bunda ele da.".