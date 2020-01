Modelo se arrepende de expor nome de Marcos Mion e desabafa: 'Isso não é pessoal'

A modelo Ana Carolina Jorge, diz estar arrependida de ter envolvido Marcos Mion em polêmica. Recentemente, Ana Carolina divulgou prints de supostas conversas com o apresentador.

Em entrevista ao programa ‘Fofocalizando’, a modelo falou “Se pudesse fazer algo diferente, eu teria apagado o nome da pessoa, porque eu acho que desviou o foco da mensagem. Aquilo que eu queria passar acabou sendo perdido porque as pessoas focaram muito no famoso, e disso eu me arrependo. Não é o foco que eu queria dar, isso não é pessoal”, desabafou.

Na ocasião, a modelo ainda mandou recado ao Mion e comentou que não deveria ter mencionado o nome dele. "“Se eu tivesse de falar uma coisa para o Mion, eu diria que não é pessoal. Eu acho que cada um vive da forma que acha certo. Eu tô vivendo da forma que eu acho correto. Eu não queria ter mencionado, então isso foi errado, eu não deveria ter mencionado o nome dele. Mas fora isso, o que eu sinto, o que eu sou, está aí para ele, para qualquer pessoa que quiser ver”, finalizou.