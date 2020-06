Felipe Neto se pronuncia sobre suposta conversa de PC Siqueira sobre criança de 6 anos nua

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Felipe Neto se pronunciou nesta quarta-feira (10) sobre uma suposta conversa do influenciador e apresentador PC Siqueira, em que um perfil atribuído a ele fala sobre ter visto a foto íntima de uma criança de seis anos, enviada pela própria mãe da menina.

No Twitter, Felipe afirmou que é preciso averiguar se o vídeo é verídico antes de dizer qualquer coisa e, partir de então, caso confirmada, a situação deve ser caso de polícia e prisão. Leia na íntegra o que o youtuber disse: "Eu vi o lance do PC Siqueira e estou completamente atônito. Estou aguardando a confirmação da veracidade do vídeo. Algo q sugiro a todos, por sinal. Já errei antes por me precipitar (até com o Prior, mas esse ainda tá rolando), então decidi q vou SEMPRE aguardar confirmação. Se for confirmado como verdadeiro, isso é caso de polícia, é algo que vai mto além dessa bolha de cancelamento do twitter. Se for verdadeiro, é caso de prisão.", afirmou.

Por fim, Felipe informou que há pessoas tentando se comunicar com PC Siqueira para saber o que ele diz a respeito, mas não obtiveram respostas até o momento: "Parece q estão tentando contactar o PC Siqueira, sem sucesso. Não sou próximo a ele, to esperando q nem vcs.", finalizou.