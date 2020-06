Whindersson Nunes desabafa em entrevista sobre fim do casamento com Luísa Sonza e depressão

Os mascarados

Em entrevista ao Conversa com Bial, que vai ao ar nesta sexta-feira (5), Whindersson Nunes falou sobre a depressão e o fim do casamento com Luísa Sonza, que acabou em abril após dois anos.

"Como eu vou pensar algo ruim ou me entristecer por uma coisa que só me fez bem [o casamento]? A minha vida só melhorou", disse ele sobre o relacionamento que chegou ao fim.

"Durante os quatro anos de relacionamento eu só mudei para melhor, só fui amparado e preparado para a vida. Eu sempre fui muito sentimental e apegado, mas com a Luísa eu aprendi que a gente pode ser um bom ser humano para todo mundo. Podemos sempre mudar para melhor e aprender", explicou.

Na conversa através de chamada de vídeo com Pedro Bial, o humorista de 25 anos também fala sobre religião e sobre a música Girassol, que gravou em parceria com Priscila Alcântara. A cantora também participa da entrevista.

A entrevista completa vai ao ar nesta sexta-feira.