Durante entrevista, William Bonner fala sobre ataques pessoais e lamenta 'ódio virtual e incivilidade'

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Em momento raro na TV brasileira, o jornalista William Bonner participou do programa 'Conversa com Bial', na madrugada desta quarta-feira (27).

Visivelmente triste, o jornalista falou ao apresentador Pedro Bial sobre intolerância, polarização política, ódio nas redes sociais. Ele contou que sua quarentena começou em 2018, durante as eleições, quando percebeu que estava impossível frequentar locais públicos para não ser "verbalmente agredido, insultado"

"Eu ainda me assusto com a bile, com o ódio que escorre nas palavras, nas palavras mal escritas, nas palavras cuspidas. É um ódio tão intenso que a gente não sabe onde levará. E aí a gente vai para as ruas e assiste a esta mesma incivilidade", disse Bonner.

O apresentador do Jornal Nacional contou que teve que viajar de carro do Rio de Janeiro a São Paulo, semanalmente, para visitar os pais quando estavam doentes. Ele evitou viagens de avião para não ser hostilizado. Os pais de Bonner faleceram ano passado.

William Bonner relatou problemas envolvendo o próprio filho, que virou alvo de bandidos desde que teve seus dados pessoais divulgados na internet. No episódio recente, o CPF de Vinícius Bonner foi utilizado no cadastro do auxílio emergencial durante a pandemia do coronavírus.