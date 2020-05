Fátima Bernardes elogia entrevista de William Bonner ao 'Conversa com Bial'

A Culpa é do Supremo

Ao ver o nome do jornalista William Bonner, entre os assuntos mais comentados no twitter, a apresentadora Fátima Bernardes elogiou a entrevista do ex-marido ao programa 'Conversa com Bial.

"O apresentador do 'Jornal Nacional' foi entrevistado ontem pelo Pedro Bial. William revelou os ataques que tem sofrido nas ruas e nas redes sociais de apoiadores do presidente, e falou do orgulho que tem da profissão de jornalista. Bela entrevista ontem", comentou ela ao vivo durante seu programa 'Encontro'.

Após quase 30 anos de casamento, Fátima Bernardes e William Bonner se divorciaram em 2016.