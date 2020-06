José de Abreu anuncia saída da Globo após 40 anos

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

José de Abreu, 74 anos, encerrou o seu contrato fixo com a Rede Globo após cerca de quatro décadas na emissora. Nesta quarta-feira (3), em uma live com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o veterano fez o anúncio: "Mas agora, Lula, eu queria aproveitar e falar pra você. Eu acabei de fechar um destrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados”, disse.

O ator contou que negociava sua saída há cerca de dois meses e vai se desligar no dia 30 deste mês. Assim como outros atores que encerraram o contrato fixo com a emissora, Zé de Abreu poderá voltar a fazer atuar por obra certa.

Morando na Nova Zelândia com a namorada, o ator mira agora em trabalhos internacionais: “Agora vou tentar carreira internacional. Vou me renovar. Estou aqui [na Nova Zelândia] melhorando o meu inglês. Vou trabalhar na Globo, por obra certa, quando me convidarem. É uma nova maneira da Globo se relacionar com os seus artistas”, disse ele, que por último fez a novela "A Dona do Pedaço".