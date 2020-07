Mais de 5 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela PF

Wilson Lima vence a batalha política

Mais de 5 mil maços de cigarro contrabandeados da Bolívia foram apreendidos nesta terça-feira (14), pela Polícia Federal, em Rondônia. Três homens, sendo um boliviano, foram presos. Os suspeitos foram flagrados no Porto do Cemitério, ponto clandestino atrás do cemitério da cidade.

De acordo com o Sistema Globo, uma embarcação estaria chegando da Bolívia no momento em que a PF flagrou os suspeitos descarregando 5,5 mil maços de cigarros de origem estrangeira. Eles faziam o transporte dos cigarros do barco até um veículo às margens do rio.

O material contrabandeado, o carro e a embarcação foram apreendidos e foram encaminhados à Receita Federal do Brasil para as medidas legais cabíveis. Já os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante pelo crime de contrabando.