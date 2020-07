Atividades com maior risco de contrair coronavírus; saiba quais

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Com a flexibilização do isolamento social devido a queda no número de casos e mortes por coronavírus em alguns países e cidades brasileiras, a preocupação agora é como se cuidar ao frequentar estabelecimentos para evitar o contágio. De acordo com o site UOL, médicos do Texas Medical Association (TMA), listaram as oito atividades mais perigosas em tempos de pandemia:

1. Restaurante (sobretudo a um restaurante tipo buffet);

2. Praticar exercício físico em academia;

3. Parque de diversões;

4. Cinema;

5. Concerto ou festival;

6. Estádio de futebol;

7. Frequentar igrejas, templos religiosos

8. Bares