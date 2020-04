Caixa irá abrir conta digital para auxílio emergencial; veja quem será beneficiado

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Na próxima terça-feira (14) a Caixa Econômica Federal vai abrir poupança digital para mais de 3 milhões de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial.

De acordo com o R7, essas 3.113.356 pessoas pertencem ao segundo grupo a receber o pagamento e reúne beneficiários que estão no Cadastro Único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família nem tinham conta na Caixa e Banco do Brasil.

Quem receber o crédito por meio da poupança digital poderá pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, mas não fazer saques. A medida é para evitar corrida às agências e lotéricas. Toda a operação pode ser feita pela internet e aplicativo.

Ainda segundo o site, será possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.