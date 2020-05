Nelson Teich rejeita proposta para novo cargo no Governo

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

O ex-ministro da saúde Nelson Teich usou sua rede social para agradecer ao ministro interino Eduardo Pazuello por tê-lo convidado para assumir um novo cargo na pasta, porém, Teich não aceitou a proposta com a justificativa de que não seria coerente.

"Agradeço ao Ministro Interino Eduardo Pazuello pelo convite para ser Conselheiro do Ministério da Saúde, mas não seria coerente ter deixado o cargo de Ministro da Saúde na semana passada e aceitar a posição de Conselheiro na semana seguinte", escreveu o ex-ministro. Ele pediu exoneração do cargo, após ficar no posto por cerca de um mês.

Ainda na postagem no Twitter, Teich disse que sua gestão tinha foco em um modelo técnico.