Temendo Coronavírus, Conmebol quer adiamento para eliminatória da para a Copa do Mundo

A Conmebol solicitou à Fifa o adiamento do início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A medida se deve ao avanço do coronavírus, segundo matéria divulgada na Folha de São Paulo. A Fifa deverá emitir uma nota sobre a decisão.

A confederação fez a sugestão após argumentar que não seria possível garantir a logística adequada para a apresentação das equipes. Há alguns países com restrições para entrada de estrangeiros, sobretudo vindos da Europa e da Ásia.

Segundo a Folha, no documento, a Conmebol afirma que os dez países que disputam as eliminatórias do continente estão de acordo com a decisão, inclusive o Brasil, que teria sua estreia prevista para o dia 27 de março, em partida contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, e enfrentaria a seleção peruana no dia 31, no estádio Nacional do Peru, em Lima.