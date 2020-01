Marília Mendonça irá gravar música que foi caso de polícia

A cantora Marília Mendonça publicou nesta terça-feira (7) em uma rede social que irá gravar uma de suas músicas que foi caso de polícia. “Vou ser sincera com você… acho que vou lançar graveto”, revelou no Twitter.

Segundo o observatório da Música, A canção “Graveto” faz parte do grandioso projeto audiovisual Todos Os Cantos, gravado por diversos cantos do Brasil e com contornos polêmicos em Belo Horizonte.

Na ocasião, Marília apresentou-se na Praça da Estadão, um dos principais pontos turísticos da capital de Minas Gerais, e recebeu cerca de 100 mil pessoas, que assistiram a apresentação gratuitamente o que acabou gerando grandes prejuízos para alguns espectadores.

Momentos anteriores à apresentação da goiana ter início, um homem chegou a ser esfaqueado em um bar ao lado da Praça da Estação. Segundo informações da Guarda Municipal, um suspeito chegou a ser preso e a vítima, levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Houve também, uma briga generalizada na Praça Rui Barbosa, em frente à Praça da Estação.

Ainda segundo o site, Em outubro, a Polícia Militar mineira informou que entregaria para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) um relatório contendo todas as ocorrências registradas durante o show surpresa que a cantora Marília Mendonça fez na segunda-feira (dia 7 de outubro) na Praça da Estação, em BH. Ao entendimento dos policiais, a organização do evento seria responsável pelos 46 registros de violência que aconteceram durante o show.