Homens são mortos e armas são apreendidas em ação policial em Manaus

Manaus/AM - Dois homens ainda não identificados foram mortos durante uma ação policial na rua Eugênio, do Beco da Paz, no bairro do Nova Esperança.

Segundo informações, policiais da Força Tática teriam recebido uma denúncia de que homens armados estariam vendendo drogas no beco. Ao chegar no local, os militares informaram que foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos, e revidaram.

Ainda segundo a polícia, durante uma buscas aos suspeitos, dois homens foram encontrados baleados e levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, onde já chegaram mortos.

Uma espingarda calibre .20 e uma arma caseira de calibre .12 foram apreendidas durante ação.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).