Homem não obedece ordem de parada, foge e acaba sendo baleado e morto em Manaus

Manaus/ AM -Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na madrugada deste sábado (15) após uma perseguição policial que resultou em uma suposta troca de tiros. O caso aconteceu na rua Valério Botelho de Andrade, no bairro de São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Consta no relatório do Instituto Médico Legal (IML) que a vítima foi identificada como Jhonatan Ferreira da Silva, de 19 anos, e segundo informações preliminares, estava sendo apontado como autor de roubos no bairro da Praça 14.

Eles teriam dado de encontro com a polícia, não teriam obedecido a ordem de parada, e sem seguida entraram em fuga, que terminou no bairro de São Francisco, onde Jhonatan teria sido baleado após ter mostrado uma arma para a polícia.

Após ser alvejado, o homem foi levado para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na central de flagrantes da Zona Sul.