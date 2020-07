Membros do PCC que morreram após confronto estavam envolvidos em homicídio no Alvorada

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Manaus/AM - Os dois membros do PCC que morrem após confronto com a Rocam, na tarde deste domingo (13), estavam envolvidos no homicídio de um homem de 29 anos, que acabou baleando uma idosa de 66 anos e uma criança de 13, no bairro do Alvorada, de acordo com o tenente Gelberth Matheus.

O caso ocorreu no dia 11 deste mês. As vítimas foram encaminhados para o Serviço de Pronto Atendimento do Alvorada. O homem não resistiu e morreu na unidade já a idosa e a criança foram transferidos para uma hospital da cidade.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.