Jovem é baleado e preso após atirar contra policiais da Rocam em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi baleado e preso na tarde dessa quinta-feira (16), ao trocar tiros com policiais da Rocam nas dependências do Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte.

O confronto começou quando a policia recebeu denúncia de um grupo traficando na área. Ao chegar e avistar o suspeito de outros três comparsas, eles começaram a atirar contra eles.

Os policiais revidaram e conseguiram atingir o homem de 18 anos com um tiro de raspão no braço. Ele foi foi socorrido e encaminhado a delegacia logo depois. O restante do grupo conseguiu fugir.

Com o acusado foram recolhidos uma pistola .380, munições, dinheiro e drogas. Ele vai responder por tráfico e posse ilegal de arma de fogo.