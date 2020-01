Homem morre ao ser baleado durante confronto com a polícia em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 33 anos foi morto ao trocar tiros com policiais durante um cerco na rua 31, do Conjunto Mutirão, na Zona Norte, na noite desse domingo (13).

A Polícia Militar informa que recebeu informações de que a vítima havia cometido um roubo e tentou interceptá-lo, mas ele empreendeu fuga. Em certo momento, o suspeito foi cercado por viaturas e sacou uma arma atirando em seguida contra os agentes.

Na troca de tiros, ele foi baleado no tórax e chegou a ser socorrido mas morreu no Hospital Platão Araújo. Com ele foi apreendida a arma de fabricação caseira e duas munições.