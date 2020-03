Em troca de tiros com a Rocam, homem é baleado e morre em Manaus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Manaus/AM - O homem com idade entre 25 e 30 anos morreu ao trocar tiros com policiais da Rocam em um beco localizado na avenida Dom Jackson Damasceno, no Conjunto João Paulo II, na Zona Norte, na madrugada dessa quinta-feira (26).

O confronto ocorreu por volta das 2h45, depois que os agentes receberam denúncias de que homens armados estariam vendendo drogas no local. Ele foram até o beco, mas assim que surgiram na viatura foram recebidos a tiros pelos suspeitos.

No meio do tiroteio um deles acabou ferido e os outros empreenderam fuga. Mesmo recebido atendimento médico no Hospital Platão Araújo, o homem não resistiu e morreu na sala de politrauma.

Ele estava sem identificação, mas portava um revólver calibre 38, e mais de 50 porções de drogas. Todo o material foi apreendido e apresentado no 6º DIP.