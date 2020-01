Em Manaus, morre terceira vítima de tiroteiro em bar durante sábado sangrento

Manaus/AM - Um homem identificado como Thiago Bruno Maia de Brito, de 19 anos, morreu no Hospital João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste, depois de ter sido baleado enquanto bebia em um bar localizado na avenida Presidente Kennedy, no bairro de Santa Luzia, Zona Sul da capital.

A polícia informou que Thiago estava acompanhado de Anderson Costa da Silva, 28, Marco Antônio Leite Nunes, 26, e mais outro homem, estavam consumindo bebidas alcoólicas quando foram abordados por dois homens, que atiraram e fugiram em um veículo. Anderson e Marco morreram na hora. Thiago e um outro homem foram socorridos, mas após procedimentos clínicos, Thiago não resistiu aos ferimentos e morreu.

O bar, segundo a polícia, fica localizado em uma área disputada entre membros de duas facções criminosas, e o triplo homicídio pode ter ligação com o tráfico de drogas. Pessoas que estavam próximas ao corpo durante a remoção ao corpo prometeram "Justiça com as próprias mãos” à Facção Família do Norte.