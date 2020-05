Suspeito de matar Miss disse para polícia que pagou para não ser morto durante fuga

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - Suspeito de ser o autor da morte da finalista do Miss Amazonas 2019, Kimberly Mota, contou a policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que quase foi morto ao tentar na Venezuela.

Segundo o delegado Paulo Martins, da DEHS, o suspeito teria cometido o crime na madrugada de segunda-feira (11), por volta das 00h30, e após matar e dar banho na vítima com objetivo de descartar o corpo em outro lugar, decidiu abandonar Kimberly no local do crime e fugir. Ao chegar na barreira policial, pegou direção errada e prosseguiu por alguns quilômetros na AM-010, onde jogou o celular da vítima. Após perceber o caminho errado, retornou a Manaus e seguiu a BR-174, onde seguiu em direção a Boa Vista, em Roraima. Ao longo do trajeto, nas proximidades do município de Jundiá, sofreu um acidente. Ele abandonou um veículo e pegou um táxi.

Rafael contou ainda para os policiais, foi barrado duas vezes na fronteira entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén, na Venezuela, e que durante a segunda tentativa de entrar no país, foi reconhecido por venezuelanos que haviam visto cartazes espalhados pelo estado, e ameaçado de morte. Para não perder a vida, precisou dar a quantia de R$1.500,00 e foi liberado para voltar a Pacaraima.

O suspeito negou que tinha planos de ir para a Espanha; ele afirmou querer ficar na Venezuela porque com a crise da pandemia, o país estaria 'bagunçado', entretanto, já estava sendo procurado pela Polícia Nacional da Venezuela.

Morte do pai

Ainda de acordo a DEHS, o analista confessou que após perceber que havia tirado a vida de Kimberly, ligou para o pai, que o orientou a se entregar para a polícia; e que agora se sente culpado pelo suicídio do pai.

Rafael teria também, dispensado um advogado contratado pela mãe e já empregou outro na causa, que deverá acompanhá-lo em depoimento.