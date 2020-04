Com uma faca, homem invade condomínio em Manaus e morre ao bater com cabeça em muro

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Manaus/AM - Marcelo Ramos Salustiano morreu na manhã dessa quarta-feira (22), dentro do Condomínio Jardins Uirapuru e Orquídea, na avenida Mário Ipiranga, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul.

Informações preliminares dão conta de que a vítima seria morador de um condomínio vizinho e teria surgido no local correndo com uma faca na mão relatando que estava sendo perseguido por um grupo de pessoas.

O porteiro relata que enquanto tentava chamar a polícia, Marcelo saiu correndo e tentou invadir algumas casas. Em certo momento, ele bateu com a cabeça no muro e acabou morrendo no local.

A princípio, os peritos acreditam que ele tenha sofrido uma overdose, mas ele passará por exames mais específicos, para descartar a morte por traumatismo craniano devido a pancada. No muro onde ele bateu a cabeça também havia uma cerca elétrica.