Polícia pede apoio para localizar homem condenado em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Rafael Costa e Silva, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do foragido da Justiça Walker Carneiro da Silva, 43, em razão de sentença condenatória por adulterar placas e chassis de veículos, na capital.

De acordo com a autoridade policial, o infrator está sendo procurado pela participação nos delitos mencionados. A ordem judicial em nome de Walker foi expedida no dia 8 de julho de 2019, pelo desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, da 2ª Câmara Criminal.

O titular do 4º DIP, destacou que quem puder colaborar com informações sobre a localização de Walker, deve entrar em contato com a equipe de investigação pelo número (92) 99415-5159, o disque-denúncia da unidade policial. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Costa e Silva.