Homem que é condenado por estuprar 48 homens em seu apartamento

Um estudante indonésio identificado como Reynhard Sinaga, de 36 anos, foi condenado a prisão perpétua acusad de atrair e estuprar homens em seu apartamento. Ainda segundo a polícia, ele gravava o crime e divulgava.

Segundo o site Globo, as vítimas iam até a casa do suspeito em casas noturnas de de Manchester, no Reino Unido, Reynhard, onde drogava as vítimas e filmava ato sexual.

A polícia acredita que o número de vítimas passa de 190, entre homens e mulheres.

Reinhard foi condenado por prisão perpétua e várias vítimas afirmaram que a provação pela qual passaram teve um sério impacto em sua saúde mental, com alguns desenvolvendo pensamentos suicidas.