Jovem condenada pela Justiça por roubar R$ 3 mil de residência é presa em Manaus

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - Beatriz da Costa Fonseca, 20, foi preso na segunda-feira (08), por volta das 9h, em cumpriu mandado de prisão, decorrente de sentença condenatória, pelo crime de roubo majorado e associação criminosa, ocorrido em setembro de 2018.

De acordo com o titular do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Mário Paulo Telles, a prisão foi efetuada no bairro Lírio do Vale, na zona oeste da cidade. Os investigadores sabiam da localização da jovem e foram informados que ela estaria junto ao namorado no local.

“Beatriz, junto a outras pessoas, realizou, em 2018, roubo mediante grave ameaça em uma residência, no bairro Colônia Terra Nova. No ato, foram subtraídos quatro aparelhos celulares, roupas, joias, relógios, perfumes e bolsas das vítimas com seus documentos pessoais e cartões bancários. O valor desses pertences subtraídos somam cerca de R$ 3 mil”, comentou o delegado.

De acordo com o titular do DIP, a ordem judicial em nome da infratora foi expedida no dia 26 de maio deste ano, pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen da 4ª Vara Criminal.

Beatriz foi condenada a 5 anos e seis meses de prisão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ela será encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custodia e ficará à disposição da Justiça.