Após polêmica com Conar, Gusttavo Lima decreta fim de suas lives

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Gusttavo Lima não gostou nada do Conar ter aberto uma representação ética contra ele por excesso de bebida alcoólica em sua última live.

O cantor desabafou no Twitter e decidiu não fazer mais lives. “Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live pra ser censurado”, disse o sertanejo.