Gusttavo Lima esclarece sobre live no dia da final do BBB20

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Após polêmica com lives, Gusttavo Lima esclareceu nesta quarta-feira (22) sobre boatos de que ele realizaria um show com transmissão ao vivo na internet no dia da final do BBB20, na próxima segunda-feira (27).

No twitter, o sertanejo negou os rumores e afirmou que se tratava de fake news. "Pessoal estão falando por ae que irei fazer Live nesse próximo dia 27. Isso é Fake News, meus VALORES MORAIS são maiores que isso!!!", disse.

Gusttavo Lima já havia dito que não faria mais transmissões após virar alvo do Conar (Conselho Nacional Auto Regulamentação Publicitária), por excesso de bebida alcoólica durante seus lives no Youtube.